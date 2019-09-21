سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتأكيد المجلس الرئاسي أن الغارة الجوية التي نفذتها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بمحيط مدينة مرزق جنوب غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي تأتي في إطار التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب .

وأشارت إلى دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مراسلة وجهها إلى رؤساء ثلاث جهات رقابية إلى مراجعة قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تعيين سفراء جدد لليبيا في عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة وسط خسائر بشرية ومعدات عسكرية ، كما بينت إسقاط طائرة تصوير و معلوماتية من قبل وسائط الدفاعات المضادة للطائرات بمحاور طرابلس.

وتطرقت صحف ليبيا إلى توضيح البرلمان أن ألمانيا تسعى لعقد مؤتمر للفرقاء الليبيين، كاشفا أن دولاً شقيقة رفضوا مشاركة تركيا في المؤتمر، لأنها ليست دولة جارة، ولا تربطها أي حدود جغرافية بليبيا.

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