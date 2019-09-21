سياسي / المنسق الخاص الأممي يصف التطورات الأخيرة في المنطقة بأنها تقوض احتمالات حل الدولتين



نيويورك 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

قدم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس في نيويورك، استعراضا لتقرير الأمين العام الحادي عشر، عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

ووصف المسؤول الأممي التطورات الأخيرة في المنطقة بأنها تقوّض في مجملها احتمالات حل الدولتين.

وقد استهل المنسق الأممي الخاص إحاطته بالتذكير بأن التطورات التي حدثت خلال الفترة من الفترة بين 11 يونيو و 11سبتمبر، التي يشملها تقرير الأمين العام لا يمكن فصلها عن السياق الشامل للقضية.

وفي هذا السياق أشار السيد ملادينوف إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري للأرض الفلسطينية، وتواصل النشاط الاستيطاني وتهديدات الضم.

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07:13ت م

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