شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد حوثي كبير في البيضاء بغارة للتحالف والان مع التفاصيل

كشفت مصادر يمنية، عن مقتل أحد أبرز القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، الجمعة، بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية.

وقالت المصادر، إن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى "أبو ثابت" المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء.

وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي قد عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.