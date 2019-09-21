شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تطلع على برنامج المدن الصحية بـ«الطائف» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) @florist600
زار فريق من منظمة الصحة العالمية مساء أمس (الخميس) محافظة الطائف، وذلك للتقييم الأولي لبرنامج المدن الصحية للتحقق من معايير التصنيف للمدن الصحية في سباق للفوز باللقب.
ورحب محافظ الطائف سعد الميموني رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الطائف الصحية بالفريق خلال اللقاء، وتدشين المقر الجديد للمدن الصحية في المحافظة والاطلاع على عدد من العروض والصور في المعرض المصاحب.
ووجه الميموني في وقت سابق الجهات ذات الاختصاص بتسخير الإمكانات لهذا الفريق وذلك للإطلاع على كافة المنجزات التي تتوج الطائف للفوز بالمدينة الصحية لمدة ثلاث سنوات قادمة، إذ ستشهد الزيارة عدد من الجهات والمواقع، وافتتاح مقر ومعرض مدينة الطائف الصحية في مقره الجديد في المحافظة.
واستمع الفريق لمطابقة المعايير المختلفة من مستشار محافظ الطائف عبدالله آل قراش والمشرف على المدن الصحية في الطائف علي المالكي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية عن الأليات التي تنفذ في المشاريع والخدمات التي تقدم للمستفيدين.
وتعتبر مدينة الطائف أكبر مدينة صحية في المملكة وإقليم شبكة الشرق الأوسط، وتسعى مدينة الطائف للحصول على هذا الاعتماد لما سيكون له من مردود إيجابي استثماري وسياحي، حيث تتميز الطائف بمقومات كبيرة ستساهم في حصولها على التصنيف.
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