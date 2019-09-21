عاجل اليمن : مجتهد يعلق على كلمة الرئيس المشاط قبل قليل... يقدم فيه اخر نصيحه

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يعلق على كلمة الرئيس المشاط قبل قليل... يقدم فيه اخر نصيحه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تغريدات للمجتهد التقي.. .. نص التغريدات من مكان القوة يعلن رئيس االيمن ايقاف العمليات الصاروخية والطيران على المملكة يا ولي العهد استغل هذه الفرصة وسارع في مد يد السلام فقد اسقط اليمن الحجه امام الله وامام الناس ولا اعتقد ان تفهم.. اخر نصيحه للنظام في المملكة ومن اعماق قلبي لاتطمئنوا لتضامن الدول معكم بعد احدث ارمكوا بقيق وخريص ولا لتصريحات ترمب عليكم المسارعة في التفاوض مع اليمن قبل فوات الاوان فسلامتنا من اليمن تاتي وكافي مغالطة لانفسنا بان ايران الفاعل فنحن نعرف جيدا من الفاعل وذالك رد مشروع مالم فتضامن الناس معنا سوف يتبخر ويتعود العالم على ضرب كل هدف في شمال المملكة كما تعود على ضرب نجران وجازان وعسير في جنوب المملكة هذا ما اريد ان تفهمون وياليتكم تعقلون

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