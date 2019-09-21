عاجل اليمن : ورد الآن انطلاق شرارة الثورة ضد السيسي .. والمصريون يتوافدون الآن إلى ميدان التحرير .. وهذا أول رد عاجل للسلطات (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن انطلاق شرارة الثورة ضد السيسي .. والمصريون يتوافدون الآن إلى ميدان التحرير .. وهذا أول رد عاجل للسلطات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت مظاهرات محدودة في ميدان التحرير بالقرب مر مقر جامعة الدول العربية تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشهد ميدان التحرير تواجدا مكثفا لقوات الأمن التي ألقت القبض على عدد من المواطنين.

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وفي وقت سابق، أطلق ناشطون، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر، الجمعة، ضد السيسي.

تظاهرة في ميدان التحرير وسط #القاهرة للمطالبة باسقاط النظام pic.twitter.com/JsaGn4AgoS — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 20, 2019

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ZaidBenjamin الحساب البديل@ZaidBenjamin5

تظاهرة في ميدان التحرير وسط #القاهرة للمطالبة باسقاط النظام

تظاهرة في ميدان التحرير وسط #القاهرة للمطالبة باسقاط النظام pic.twitter.com/JsaGn4AgoS — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 20, 2019

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تظاهرة في ميدان التحرير وسط #القاهرة للمطالبة باسقاط النظام pic.twitter.com/JsaGn4AgoS — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 20, 2019

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