عاجل اليمن : أول تعليق رسمي للمجلس الانتقالي على قرار الرئيس هادي بتعيين ”الحضرمي” وزيرا للخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي للمجلس الانتقالي على قرار الرئيس هادي بتعيين ”الحضرمي” وزيرا للخارجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قيادي في الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي على القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي مساء امس الخميس وقضى بتعيين محمد الحضرمي وزيرا للخارجية.

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وقال القيادي في الانتقالي "فضل الجعدي" في سلسلة تغريدات:" من المؤكد ان الشرعية اصبحت حمل ثقيل على كاهل التحالف العربي ولعله لأول مرة يحدث ان تنقلب شرعية على من جاء لإنقاذها وتعمل بكل الطرق والوسائل لعرقلة هذا المنقذ الى الدرجة التي تغتال قياداته العسكرية كما حدث بالامس في شبام حضرموت وعبر الأدوات الإرهابية التابعة لها .

وضاف بالقول:" ناهيك عن مساعي حثيثة لتمزيق التحالف العربي كان آخرها تعيين وزيرا للخارجية مقرب من الإخوان ويفتقر الى ادنى درجات الدبلوماسية ولطالما أظهر العداء بتصريحاته لدول التحالف وخاصة دولة الإمارات .

واكد الجعدي بالقول:" هناك من عمل على اختطاف منظومة الشرعية وأصبح يستخدمها منذ اليوم الأول لتنفيذ أجندته بما في ذلك طعن دول التحالف في الخاصرة لحساب دول اخرى هدفها الرئيسي إنهاك المملكة العربية السعودية وإفشالها .