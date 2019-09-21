رئيس هيئة الأركان الأمريكية: سنعزّز قدرات السعودية للدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات

أكَّد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، أن الولايات المتحدة سوف تعزِّز قدرات السعودية؛ للدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية في مقرها بالبنتاجون، أمس الجمعة.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر - في المؤتمر- إن الهجوم على منشآت أرامكو يمثل تصعيدا للعدوان الإيراني، مؤكدا أن النظام الإيراني يشن حملة لزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف إسبر: ندعم شركاءنا في الخليج ولدينا خيارات عسكرية أخرى إذا تطلب الأمر، موضحًا أن إيران توفر الأسلحة للحوثيين في اليمن.