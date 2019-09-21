«صحة الشمالية» تكشف ملابسات وفاة أشخاص في حادث العويقيلة

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية، بيانًا كشفت فيه ملابسات وفاة عدد من الاشخاص في حادث العويقيلة المروري.

وقالت صحة الشمالية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نودّ أن نوضّح أن جميع الخدمات الطبية قُدمت لهم (المتوفين) على أكمل وجه، دون قصور، فور وصولهم للمستشفى وفق الإجراءات والأعراف الطبية .

وأضافت: لسوء حالتهم الصحية تعذر نقلهم (المتوفين) إلى مدينة عرعر احترازيًا، ومن منطلق الحرص على سلامتهم تمّ تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه، إلا أنَّ الإصابات الشديدة لهم كانت السبب الرئيسي في الوفاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونقلت «صحة الشمالية» أحرّ التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلة الله الرحمة لهم، والشفاء العاجل للمصاب .

وكان مقطع فیديو متداول، تحدث فيه أحد الأشخاص عن قصور في الخدمات الطبية، ونقص الكادر الطبي، وتأخر إسعاف خمسة مصابين في الحادث، ما أدَّى إلى وفاتهم. حسب قوله.