وزير الدفاع الأمريكي: ترامب وافق على إرسال قوات دفاعية إلى السعودية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الجمعة، إن السعودية هي التي تقود التحقيقات ضد الهجمات على منشآت أرامكو.

وأوضح إسبر- في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون- أن الرئيس دونالد ترامب، وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية، وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي، بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لأرامكو بالسعودية.

وأضاف أن الهجوم على منشآت أرامكو، يمثِّل تصعيدًا للعدوان الإيراني، مؤكدًا أن النظام الإيراني يشن حملة لزعزعة استقرار المنطقة.

Advertisements

وقال إسبر: ندعم شركاءنا في الخليج، ولدينا خيارات عسكرية أخرى إذا تطلب الأمر.

وأوضح أن إيران توفر الأسلحة للحوثيين في اليمن.

وشدَّد على أن واشنطن ستحمي مصالحها في المنطقة، وسوف تقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية؛ للدفاع عن نفسها.