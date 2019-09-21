أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الحازمي وعلواني

نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوالد وذوي الشهيد الرقيب حسن بن صالح عبدالفتاح الحازمي، ولذوي الشهيد وكيل الرقيب علي بن حمود أحمد علواني، من منسوبي القوات البرية الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

كما نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز، لذوي الشهيدين، تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، معربًا عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير، مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ولأمير المنطقة بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.