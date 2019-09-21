الجيش اليمني يقتل 7 من الميليشيا الحوثية في صعدة

شنَّ الجيش اليمني، اليوم الجمعة، هجومًا مفاجئًا على تعزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية، بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة عناصر من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، خلال عملية الاستهداف التي طالت تعزيزات كانت في طريقها إلى مواقع تمركز العناصر الحوثية المحاصرة، في جبال الغربة والجربة، وفقًا لموقع «سبتمبر نت» التابع للقوات المسلحة اليمنية.

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية؛ حيث أكدت مصادر يمنية مطلعة لـ«العربية»، وصول اثنين من أكبر خبراء «الحرس الثوري الإيراني»، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأيام الماضية.

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وقالت المصادر، إن الخبيرين هما: الجنرال محمود باقري كاظم أباد، والجنرال جاويد بردبار شير أمين، واللذان يعملان في مجالي الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد دخلا إلى اليمن بجوازات سفر مزورة كأطباء تابعين لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن الخبيرين مشمولان بعقوبات أمريكية ومطلوبين ضمن خمسة فرضت عليهم واشنطن عقوبات لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، ولتمكينهم ميليشيات الحوثي الإرهابية من إطلاق الصواريخ على مواقع ومنشآت مدنية واقتصادية في المملكة.

وتزامن وصول الخبيرَيْن الإيرانيَّيْن إلى صنعاء مع تصعيد ميليشيات الحوثي اعتداءاتها بالمسيرات والصواريخ داخل اليمن وعلى أهداف مدنية جنوب المملكة، واستمرار بعض قادتها إطلاق التهديدات بتنفيذ اعتداءات وهجمات على دول في المنطقة.