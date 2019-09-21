الألعاب النارية تُضيء سماء المدينة المنورة ابتهاجًا باليوم الوطني 89

دشَّنت الهيئة العامة للترفيه، أمس الجمعة، فعاليات الألعاب النارية، ضمن الاحتفالات التي تشهدها منطقة المدينة المنورة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، في حديقة الملك فهد المركزية.

وشهدت الفعالية حضورًا كثيفًا من أهالي وزوّار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيرًا عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.