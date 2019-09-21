اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة



نيويورك 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 160.19 نقطة بما يعادل 0.59 % إلى 26934.6 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 15.08 نقطة أو 0.50 % إلى 2991.71 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 65.21 نقطة أو 0.8 % إلى 8117.67 نقطة.

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04:19ت م

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