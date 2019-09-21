السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية باكستان يغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان المدينة المنورة اليوم، متوجهاً إلى بلاده، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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02:35ت م

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