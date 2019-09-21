اليوم الوطني / أبها تستقبل الزوار باللون الأخضر والألعاب النارية تضيء سماءها



أبها 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

جهزت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها عدداً من المواقع للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين ، وتوشحت مدينة أبها باللون الأخضر والأعلام في الطرقات والميادين .

وأكتض طريق الملك خالد "مركز الفعاليات" وسط مدينة أبها بالزوار ممزوجاً بالألوان والإضاءات، وسط العديد من الفعاليات التي نظمتها هيئة الترفيه .

وانطلقت الألعاب النارية مساء اليوم لتضيء سماء أبها لترسم لوحة وطنية تفاعلية أبهرت الزوار ، وحددت اللجنة المنظمة للفعاليات الساعة العاشرة مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية ، حيث تستمر لمدة 5 دقائق ، فيما تستمر الفعالية كل ليلة حتى يوم الاثنين القادم نهاية فعاليات اليوم الوطني.

ورصدت عدسة "واس " مظاهر الفرح على وجوه الأطفال خلال تجولهم وسط الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني.

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