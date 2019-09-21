شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمنها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.

وأعرب الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس (الجمعة) برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، عن شكره للرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.

وعبر الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية.

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وأكد شي جين بينغ على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبدياً تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط.

..ويهنئ رئيس مالطا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس فيلا، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.