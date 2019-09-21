شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة السعودية الإيرلندية تلتقي السفير ماكوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيرلندية اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب مع سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جيرارد ماكوي، وذلك بمقر المجلس بالرياض أمس الأول (الخميس).

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، لاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الإيرلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بين المجلسين.

يُشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.