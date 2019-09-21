شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 4 مواقع حوثية لتفخيخ الزوارق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أنه إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الخميس (18 سبتمبر 2019) بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر أمس (الجمعة) عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.