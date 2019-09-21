شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: نظام طهران جبان يتغطى بـ«المُستضعفين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن نظام طهران يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه، وينظر لمؤيديه كأدوات لحمايته وتحقيق أطماعه.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على «تويتر» أمس (الجمعة): «يدَّعي نظام طهران أنه يحمي المُستضعفين، ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه». وأضاف «على أبناء اليمن والشعوب العربية بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم».

وتابع: «تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يُلقي المسؤولية على غيره بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة».