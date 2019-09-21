شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: إيران تحت وطأة العقوبات الأقسى على الإطلاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)، رويترز (دبي)

كشفت مصادر أمريكية، أن وزارة الدفاع «البنتاغون،» قدمت أمس (الجمعة)، مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية للرئيس دونالد ترمب، لدراسة الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي استهدف صناعة النفط في السعودية

وأفادت المصادر، بأن ترمب يبحث حاليا قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران، ضمن ردود أخرى محتملة، فيما كشفت المصادر أنه تم التحذير في الوقت نفسه من أن العمل العسكري ضد إيران قد يتحول إلى حرب، بحسب ما أوضح مسؤولون أمريكيون على دراية بالمناقشات، تحدثوا لوكالة «أسوشييتد برس»، شرط عدم الكشف عن هوياتهم.

فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد عسكري إيراني كبير قوله أمس: إن إيران سترد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي على أي هجوم أمريكي،

ونسبت الوكالة إلى الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار كبير للمرشد علي خامنئي قوله «سنرد على الأمريكيين من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي».