شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من الدعايات البراقة لمخفضات الوزن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الدعايات البراقة لمخفضات الوزن وعلاجات السكري والمقويات الجنسية ومفتحات البشرة وعلاجات آلام المفاصل التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الدعايات البراقة لمخفضات الوزن وعلاجات السكري والمقويات الجنسية ومفتحات البشرة وعلاجات آلام المفاصل التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وأرجعت الهيئة التحذير إلى ما قد تسببه هذه المواد من مضاعفات إذ قد تكون مغشوشة بمواد دوائية محظورة، أو محتوية على مواد ذات سمية عالية، أو مغشوشة بمواد دوائية تستلزم وصفة طبية وتراكيزها غير معروفة، أو ملوثة ببكتريا، أو تالفة بسبب ظروف تخزين أو نقل سيئة، أو غير محتوية على أي إضافات وإنما ادعاءات كاذبة لزيادة الربح، أو لها ادعاءات طبية غير معتمدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» تحذر من الدعايات البراقة لمخفضات الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.