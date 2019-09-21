شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تقويم التعليم: رفع الجودة لأعلى المستويات العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه الـ 12 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد العيسى، وفي مستهل الاجتماع هنّأ رئيس المجلس الأعضاء ومنسوبي ومنسوبات الهيئة وجميع أسرة التعليم ببدء العام الدراسي وبالعام الهجري الجديد.

وأشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من الدولة، وأكد العيسى في بداية الجلسة على أهمية التطور التعليمي الذي يعد العامل الأهم في تحقيق التعليم الناجح، وأن هذا ما تسعى له الهيئة بأن تكون محفزة لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية ولإنجازاتها التي تخدم المملكة.

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وناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة وشؤونها المالية الداخلية، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات والتوصيات ذات العلاقة بمهمات الهيئة ومراكزها التابعة.

وفي ختام الاجتماع شدد رئيس المجلس على أهمية مواصلة الجهود؛ لتحقيق المهمات التي جاءت ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة، كما أشاد بدعم الأعضاء لأعمال المجلس ولمهمات الهيئة بشكل عام.

يشار إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.