احتفالا بيوم الوطن.. عروض جوية تزين سماء جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شهدت سماء محافظة جدة أمس (الجمعة)، عروضا جوية وتشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية، بمشاركة فريق الصقور شهدت سماء محافظة جدة أمس (الجمعة)، عروضا جوية وتشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية، بمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ89. واستعرضت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي، أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية في جدة بطائرات من نوع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، إذ تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض.



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