سفارة المملكة بفرنسا توصي بتجنب مناطق المظاهرات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس) أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا أمس (الجمعة)، المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة اليوم (السبت)، كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام (0033673656324 - 0033626238195).

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا أمس (الجمعة)، المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة اليوم (السبت)، كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام (0033673656324 - 0033626238195).

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