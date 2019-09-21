فتح القبول للكادر النسائي في «العمليات الأمنية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للكادر النسائي برتبتي «جندي أول» و«جندي» للتعيين عليها في مدينة الرياض. وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر - التوظيف» خلال الفترة من الأحد 23 محرم الجاري، حتى الأربعاء 26 من الشهر ذاته على الرابط التالي www.jobs.sa.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للكادر النسائي برتبتي «جندي أول» و«جندي» للتعيين عليها في مدينة الرياض. وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر - التوظيف» خلال الفترة من الأحد 23 محرم الجاري، حتى الأربعاء 26 من الشهر ذاته على الرابط التالي www.jobs.sa.

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