السعودية | ماذا قال خالد عبدالرحمن عن عمله الغنائي المرتقب؟

شكرا لقرائتكم ماذا قال خالد عبدالرحمن عن عمله الغنائي المرتقب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الفنان خالد عبدالرحمن عن استعداده لطرح أعمال غنائية، سوف تغير من ملامح سوق الأغنية –بحسب وصفه- مع مجموعة من الملحنين المعروفين في الوسط الغنائي، وقال: "هناك أعمال غنائية مع الملحن الشهير سهم، وتم الانتهاء منها وننتظر طرحها، وهناك أعمال مع الملحن القدير ياسر بوعلي".

وأضاف: "انتظروا عملا غنائيا قادما، ولأول مرة أقول المصطلحات هذه: العمل راح يكسر الدنيا ويغير ملامح السوق".

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من جهة أخرى، واصل المعجب الكفيف خالد العتيبي الذي تطرقت له "العربية.نت" في تقرير "كفيف يلاحق خالد عبدالرحمن منذ 20 عاما" حضوره ليلة البارحة خلال حفلة نجمه الأوحد التي أقامها في منطقة الجوف ( شمال السعودية)، حيث أخرج المعجب بطاقته الشخصية وطلب من خالد عبدالرحمن وضعها على قلبه، والتقاط صورة معها، فلبى خالد طلبه وبادره بابتسامة والتقط الصورة.

يذكر أن الفنان خالد عبدالرحمن أحيا مساء أمس، حفلاً غنائياً في منطقة الجوف، بمشاركة الفنان نبيل شعيل، ضمن حفلات اليوم الوطني الـ 89 والتي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، وتنظمها روتانا على مسرح مركز الأمير عبدالإله الحضاري.

وقدم خلال وصلته الغنائية مجموعة من الأغاني بدأها بأغنية "السعودي ملك" ومن ثم قدم عدة أغاني منها: "حدي نظر، تروعني، يطول الهجر، البارحة، جرح القلب" كما لبى عدد من طلبات الجمهور في أداء أغانيه القديمة، منها "تذكار وتقوى الهجر".