“صحة الشمالية” تُصدر بياناً حول ما تُدوول عن وفـاة أشخاص في حـادث مروري بسبب نقص الكادر...

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بياناً توضيحياً حول ملابسات وفاة عددٍ من الأشخاص في حـادث مروري بمحافظة العويقيلة. وكان مقطع فيديو متداول، تحدث فيه أحد الأشخاص عن قصور في الخدمات الطبية، ونقص الكادر الطبي، وتأخر إسعاف خمسة مصابين في الحـادث، ما أدى إلى وفاتهم، حسب قوله.

وقالت صحة الحدود الشمالية إن جميع الخدمات الطبية قُدمت للمصابين في الحـادث على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم المستشفى وفق الإجراءات والأعراف الطبية المتبعة. وأضافت أنه تعذر نقل المصابين إلى مدينة عرعر احترازياً بسبب سوء حالتهم الصحية، وتم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية التي باشرت أعمالهما في حينه، حرصاً على سلامة المصابين. وأبانت أن الإصابات الشديدة كانت السبب الرئيس في الوفـاة، مقدمة التعازي والمواساة لأسر المتوفين.