طالبت السفارة السعودية في اليابان رعاياها بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، نظراً للتحذيرات الرسمية من إعصار أًطلق عليه اسم “Tapah”. وقالت السفارة إن الإعصار Tapah سيمر خلال الأيام القادمة بمناطق واسعة جنوب وغرب اليابان، داعية رعايه إلى التواصل على الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242)، في حال حدوث أي طارئ.

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كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو: السفارة السعودية تحذّر رعاياها من إعصار سيمر بجنوب اليابان وغربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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