عثرت الجهات الأمنية في محافظة جدة على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بعدما فقدت في حي السنابل بعد مغرب أمس (الخميس) في ظروف غامضة بعد خروجها من المنزل للبقالة لشراء بعض الأغراض.
وبحسب مصادر، فقد تمكنت الجهات الأمنية من إعادة الفتاة لذويها وهي في صحة جيدة. وكان والد الفتاة قد ذكر أنه أبلغ الشرطة بمواصفاتها، مشيراً إلى أنهم كانوا يبحثون عنها يوم أمس في المستشفيات والعديد من الأماكن، كما أكد أنها لا تشكو من أي شيء وحالتها طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما خرجت للبقالة ولم تعد .. العثور على فتاة اختفت في ظروف غامضة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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