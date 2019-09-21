بعدما خرجت للبقالة ولم تعد .. العثور على فتاة اختفت في ظروف غامضة بجدة

عثرت الجهات الأمنية في محافظة جدة على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بعدما فقدت في حي السنابل بعد مغرب أمس (الخميس) في ظروف غامضة بعد خروجها من المنزل للبقالة لشراء بعض الأغراض.

وبحسب مصادر، فقد تمكنت الجهات الأمنية من إعادة الفتاة لذويها وهي في صحة جيدة. وكان والد الفتاة قد ذكر أنه أبلغ الشرطة بمواصفاتها، مشيراً إلى أنهم كانوا يبحثون عنها يوم أمس في المستشفيات والعديد من الأماكن، كما أكد أنها لا تشكو من أي شيء وحالتها طبيعية.