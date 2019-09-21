سماء غائمة وسحب ممطرة على عدد من مناطق المملكة .. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة غدًا السبت، على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل البحر الأحمر والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين. أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، على مدن ومناطق المملكة: