عاجل اليمن : الملك سلمان يتحدى أمريكا ويباغت خامنئي بقرار شجاع.. ودولة عظمى حليفة لإيران تتخلى عنها وتعلن تأييدها للسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتحدى أمريكا ويباغت خامنئي بقرار شجاع.. ودولة عظمى حليفة لإيران تتخلى عنها وتعلن تأييدها للسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توعد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات لحماية بلاده عقب انتهاء التحقيق في هجمات أرامكو السعودية.

وقال العاهل السعودي خلال اتصال أجراه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) التي

قد يهمك ايضاً:

مستشار طارق صالح يكشف كيف رد الرئيس هادي على ‘‘بن سلمان’’ أثناء زيارته الأخيرة؟

ضاحي خلفان لـ‘‘محمد بن زايد’’: أنت كذاب.. شاهد كيف كان الرد (فيديو)

هكذا أثار البشير جنون السعودية بـ‘‘كذبة’’ وتسببت في الإطاحة به وأعلنها أردوغان في خطاب رسمي

الرئيس هادي يستبق مخطط إماراتي ويصدر 4 قرارات جمهورية عسكرية مهمة جدا قبل قليل

أوصى بنشرها بعد وفاته .. محامي الرئيس الراحل يكشف عن رسالة صوتية تركها الأخير لأبناء الشعب..!

التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى قبل قليل ويوجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن فورًا وغارات عنيفة تهز المنطقة

الكنز الثمين الذي أرسله هاني بن بريك لمحمد الحوثي يقع في قبضة قوات الشرعية .. شاهد أول (صورة)

الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب)

Advertisements

الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق قبل قليل في إحدى مستشفيات السعودية

اندلاع الحرب العالمية الثالثة .. وإيران تعلن الحرب الشاملة وتتوعد السعودية .. وبن سلمان يقلب الطاولة على الجميع

في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟

تعيين العدو اللدود للإمارات وزيرًا للخارجية اليمنية .. تعرف عليه (السيرة الذاتية)

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي..

تحفظ أمنها واستقرارها، بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو، وفق وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر أن “هذه الأعمال الإجرامية تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة و لإمدادات النفط العالمية”.

بدوره أدان الرئيس الصيني الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لـ”أرامكو” شرقي المملكة، وأكد تأييد بلاده التام لمساعي السعودية من أجل ضمان أمنها، كما أبدى تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار امدادات النفط.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، اتهمتا إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، وصول فريق خبراء تابع لها إلى السعودية، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو.