عاجل اليمن : مستشار طارق صالح يكشف كيف رد الرئيس هادي على ‘‘بن سلمان’’ أثناء زيارته الأخيرة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار طارق صالح يكشف كيف رد الرئيس هادي على ‘‘بن سلمان’’ أثناء زيارته الأخيرة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مستشار طارق صالح، الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" ، قائلًا إنه رد بطريقته، على "خالد بن سلمان" في زيارته الاخيرة.

وقال الصحفي اليمني "نبيل الصوفي" وهو السكرتير الصحفي للرئيس السابق "صالح" والمستشار الإعلامي لـ"طارق صالح" في تغريدة: "ان قرارات هادي الحكومية هي رد بالرفض لكل ماقاله له خالد بن سلمان في زيارته الاخيرة.

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واضاف بالقول: هادي يقول للتحالف: مكانكم ماصدقتم الزعيم ان مافي معي عقل؟مافيش معي، ولا اهتم، ولا احسب، ولا افكر.

واختتم الصوفي بالقول: لن يسمع هذا الرجل بالاختيار.. سنشهد تطورات في الميدان تعيد تعريف الشرعية.

وجاء امتعاض الصوفي من قرارات الرئيس هادي، بتعيين الفضلي، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، خلفًا لحافظ معياد، كما تم تعيين وزيرًا للمالية، ووزيرًا للخارجية اليمنية.