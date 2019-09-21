عاجل اليمن : ضاحي خلفان لـ‘‘محمد بن زايد’’: أنت كذاب.. شاهد كيف كان الرد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان لـ‘‘محمد بن زايد’’: أنت كذاب.. شاهد كيف كان الرد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت تغريدة لنائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، سخرية واسعة وتندرا في أوساط اليمنيين والتي قال فيها إن أصل العرب ليس من اليمن.

وقال خلفان في تغريدته "حتما العرب ليس أصلهم من اليمن.. لقد كذب من قال ذلك".

وأثارت تغريدة خلفان سخرية وتندرا بين أوساط اليمنيين وعرب أيضا، مستدلين بحضارة وتاريخ اليمن العريق، ساخرين من خلفان ودولة الإمارات حديثة النشأة التي لا يتعدى تاريخها 50 عاما منذ التأسيس.

وفي السياق سخر الصحفي اليمني شادي ياسين بالقول "إنكارك للحقائق التاريخية لن يغير شيئاً"، داعيا خلفان للاستمرار بالتغريد للتسلية.

وأضاف "بس استمر بالتغريد زي كذه من أجل تسلينا شوية".

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من جانبه، علق عمار منصور الشرعبي بالقول "من المؤكد أن العرب أصولهم من اليمن لكن المهجنين والمولدين هؤلاء لا يحسبوا على العرب وإن عاشوا وترعرعوا في البلاد العربية وإن حكموا فيها يبقوا مهجنين".

الإعلامي اليمني زكريا الربع اكتفى بالقول "هؤلاء تقصد"، مشاركا رابط لمقطع فيديو يتحدث فيه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وشقيقه عبدالله أن أصولهم يمنية وأنهم ينتمون لليمن.

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وقال أحمد مسعود معلقًا: الكلام عن العرب .. ما علاقتك بالموضوع أصلًا.

حساب باسم التُبَّع اليماني رد على تغريدة خلفان "بنجالي صورتك تغني عن السؤال اللهم لا شماتة".

وكتب أبو تركي "أمثالكم نعرف ذلك لأنكم هنود وبنجال فمن قال إن من تكلم العربية إنه عربي ولدتم في الأوطان العربية وتكلمتم ولكن أصولكم ليست بعربية فلن تقدر لا أنت ولا غيرك يغير شيئا".

الناشط اليمنية المقيمة في أمريكا لطيفة جمال اكتفت بالقول "أيش صلتك وصلة دولتك بالعرب من الأساس؟".

أما سعد بن محمد العمري فغرد قائلا: "بدون شك أصل العرب من قندهار أو بنجلادش، يا حليلك يا ضاحي قبائل عربية عريقة سعودية جذورها تعود في اليمن، ولا يهمك أصل العرب يعود في دبي شاطي جميرة بيتش".

بينما فضل الحجاجي قال "دائما عقدة النقص هي من جعلتكم تتصنعون لكم مواقف".

الإعلامي اليمني صلاح الدين حمزة قال "أنت لست عربيا، وحتماً لن تكون من أصل يمني، لأن اليمني تأبي عروبته أن يكون أجيرا لمن لا أصل لهم".

وغرد طلال الناصري، بالقول "قد يكون أصل العرب من طنب وابو موسى"، في إشارة منه إلى احتلال إيران للجزر الإماراتية طنب الصغرى والكبري وأبو موسى.

هاشم علي هو أيضا سخر من تغريدة خلفان وقال "الأمر طبيعي جدا لأنك لست من أصول عربية، يجب أن يتم فحص DNA للتأكد من هويتك".

وأضاف "أما اليمن فهي حضارة تمتد عبر السنين من قبل بقليس وأروى والعظيمة سبأ، الأحقاف، عاد، إرم، سام، منبع الإيمان والحكمة".

وتابع "ليس هناك مقارنة بين حضارة جذورها السماء وبين حضارة جذورها من الأسمنت والزجاج".

في حين قال صالح الجروي مخاطبا ضاحي خلفان "لا يتكلم عن العرب إلا من كان عربي، وأنت نفر ما في عربي أنت نفر هندي".

نشر معاوية الجُماعي "اليمن هي أصل العرب, فالقحطانيون سكنوا اليمن في جنوب الجزيرة العربية وسموا بـ"العاربة" لأنّهم يُعتبرون أصل العرب ويرجع نسبهم في التسمية إلى "سام بن نوح" و يعود نسبهم إلى "يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السّلام".





وسخر عبد الله ابو زيدان بالقول "أكيد الإمارات أصل العرب نصفها من الهند والنصف الآخر بوذيون".

نبهان ناجي، رد على تغريدة خلفان بالقول: "نحن أصل العرب، ونحن العرب العاربة والعرب البائدة وملوك الأرض قبل وبعد الإسلام، ولكن قول لي أين موقعك بالتأريخ؟".

وأضاف "جدي يمتلك دكان عمره 90 سنة، يعني أقدم من دولتك".