عاجل اليمن : الحوثيون يعلنون وقف الحرب وإطلاق كافة المختطفين ووقف الهجمات على السعودية .. والمشاط يصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون وقف الحرب وإطلاق كافة المختطفين ووقف الهجمات على السعودية .. والمشاط يصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، مساء اليوم الجمعة، و بشكل مفاجيء، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

وقال رئيس المجلس السياسي الاعلى للانقلاب مهدي المشاط، في كلمة له:أنه “ينتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة”، وفقا لما أوردته وسائل إعلام حوثية.

وأوضح المشاط في كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة( لما اسماها) ثورة 21 سبتمبر، أنه و “تقديرا لجهود السلام والمساعي الخيرة المحلية والدولية وعلى رأسها جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، نعلن عن مبادرة لتحقيق السلام”.



و دعا المشاط جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا.

فيما يلي يعيد "ناس تايمز" أبرز نقاط المباردة الحوثية التي جاءت على لسان المدعو مهدي المشاط:

قد يهمك ايضاً:

طارق صالح يكشف عن وصية الرئيس الراحل ويفتح النار على السعودية بسبب ما فعلته بقواته في صنعاء ويطلق عليها هذا الوصف القبيح.. شاهد ماذا قال؟

لأول مرة ضربة أمريكية مباشرة للحوثيين .. وإعلان رسمي للخزانة الأمريكية ينهي حلم عبدالملك الحوثي إلى الأبد

عبدالباري عطوان يكشف تفاصيل ‘‘اتصال هاتفي’’ مع الحوثي بشأن استهداف معامل ‘‘أرامكو’’ السعودية.. وهذا ما جاء فيه

مجتهد يكشف ماخلف الكواليس : انهيار عصبي مفاجئ لمحمد بن سلمان ويدخل في هذه الحالة!

طلاق مذيعة ام بي سي رنا هويدي بعد معاشرتها لخالد يوسف بهذا الشكل

عـــاجل .. يحدث الان الحرائق تشتعل قرب "شركة الكهرباء" السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو)

ظهور جديد ومثير لمذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ مع أمير قطر .. شاهد أين وقفت؟ (صورة)

أوصى بنشرها بعد وفاته .. محامي الرئيس الراحل يكشف عن رسالة صوتية تركها الأخير لأبناء الشعب..!

التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى قبل قليل ويوجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن فورًا وغارات عنيفة تهز المنطقة

الكنز الثمين الذي أرسله هاني بن بريك لمحمد الحوثي يقع في قبضة قوات الشرعية .. شاهد أول (صورة)

Advertisements

الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب)

الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق قبل قليل في إحدى مستشفيات السعودية

اندلاع الحرب العالمية الثالثة .. وإيران تعلن الحرب الشاملة وتتوعد السعودية .. وبن سلمان يقلب الطاولة على الجميع

في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟

تعيين العدو اللدود للإمارات وزيرًا للخارجية اليمنية .. تعرف عليه (السيرة الذاتية)

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي..

في بيان ناري فاجأ الجميع .. جميل عزالدين يتبرأ من ‘‘الشرعية‘‘ .. ويكشف فضيحة مدوية من ‘‘قلب‘‘ الرياض

قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب)

1- أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف، ونذكّر بأننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح العضوية للراغبين من المكونات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا وأشد على يد الفريق في مواصلة ومضاعفة جهود التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية.

2- نجدد العفو العام وندعو كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب.

3- نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة، ونؤكد بأن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر.

4- ندعو دول العدوان وعلى نحو فوري إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة واحترام معاناة الشعب اليمني، وقطعاً للذريعة المثارة حول إيرادات ميناء الحديدة وحول ما يتوهمه تحالف العدوان من تهريب السلاح عبر الميناء نؤكد استعدادنا لتوريد الإيرادات إلى فرع البنك المركزي، وندعو لقاء ذلك إلى القيام بتغطية العجز وبما يحقق الوفاء بتسليم مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، كما ندعو آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة إلى الالتحاق بعملها في الميناء، ونذكّر بأننا سبق وأن أصدرنا قرارات ومطالبات متكررة بذلك حرصاً منا على السلام والتخفيف من معاناة الشعب.

5- نؤكد أننا بتنفيذ هذه الإجراءات المتقدم ذكرها وضماً إلى ما سبق من التنفيذ الأحادي لإعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة نكون قد نفذنا ما يقارب 90 % من التزاماتنا في اتفاق ستوكهولم مع أن الطرف الآخر لم ينفذ إلى حد الآن سنتيمتر واحد من التزاماته فإننا مع ذلك نرحب بالانتقال مباشرة إلى مفاوضات جادة في ظل وقف تام لإطلاق النار تفضي إلى الحل السياسي الشامل .

6- نوجه الجهات المعنية في فحص قضايا وملفات نزلاء سجون الجمهورية اليمنية الواقعة في إطار سلطة المجلس الأعلى واطلاق سجناء الرأي وكل سجين لم تثبت بحقه تهمة مالم يكونوا أسرى أو مسجونين على ذمة التورط في جرائم تمس حقوق المواطنين أو متورطين في خيانة البلد، وندعو دول العدوان إلى الكف عن عرقلة اطلاق الأسرى والانخراط بإيجابية في عملية تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى من الجانبين سواء دفعة واحدة أو على مراحل.