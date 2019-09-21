عاجل اليمن : لأول مرة ضربة أمريكية مباشرة للحوثيين .. وإعلان رسمي للخزانة الأمريكية ينهي حلم عبدالملك الحوثي إلى الأبد

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ضربة أمريكية مباشرة للحوثيين .. وإعلان رسمي للخزانة الأمريكية ينهي حلم عبدالملك الحوثي إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، من دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

ورد ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران، بالقول إن “الولايات المتحدة دائما مستعدة”.

قد يهمك ايضاً:

عبدالباري عطوان يكشف تفاصيل ‘‘اتصال هاتفي’’ مع الحوثي بشأن استهداف معامل ‘‘أرامكو’’ السعودية.. وهذا ما جاء فيه

مجتهد يكشف ماخلف الكواليس : انهيار عصبي مفاجئ لمحمد بن سلمان ويدخل في هذه الحالة!

طلاق مذيعة ام بي سي رنا هويدي بعد معاشرتها لخالد يوسف بهذا الشكل

عـــاجل .. يحدث الان الحرائق تشتعل قرب "شركة الكهرباء" السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو)

ظهور جديد ومثير لمذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ مع أمير قطر .. شاهد أين وقفت؟ (صورة)

أوصى بنشرها بعد وفاته .. محامي الرئيس الراحل يكشف عن رسالة صوتية تركها الأخير لأبناء الشعب..!

التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى قبل قليل ويوجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن فورًا وغارات عنيفة تهز المنطقة

الكنز الثمين الذي أرسله هاني بن بريك لمحمد الحوثي يقع في قبضة قوات الشرعية .. شاهد أول (صورة)

الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب)

الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق قبل قليل في إحدى مستشفيات السعودية

اندلاع الحرب العالمية الثالثة .. وإيران تعلن الحرب الشاملة وتتوعد السعودية .. وبن سلمان يقلب الطاولة على الجميع

في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟

Advertisements

تعيين العدو اللدود للإمارات وزيرًا للخارجية اليمنية .. تعرف عليه (السيرة الذاتية)

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي..

في بيان ناري فاجأ الجميع .. جميل عزالدين يتبرأ من ‘‘الشرعية‘‘ .. ويكشف فضيحة مدوية من ‘‘قلب‘‘ الرياض

قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب)

ورد الآن أول رد إيراني سريع على الضربة العسكرية السعودية ضدها .. وإعلان أمريكي حاسم

عاجل: أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي

أول صورة واضحة لقائد قوات التحالف ‘‘السعودي’’ الذي قتل قبل قليل في انفجارات حضرموت.. شاهد

وأضاف: “إيران أفلست تقريبا ووضعها الاقتصادي صعب جدا”، مشيرا إلى أن “على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم”. ورأى أن بلاده الآن أقوى عسكريا من أي وقت مضى.

بدوره، أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران “كبيرة جدا”، موضحا أن الوزير أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

وقالت الخزانة إن “العقوبات تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة”، محددةً “الحرس الثوري وفيلق القدس و”حزب الله” والحوثيين”.

وأكدت أن واشنطن “ستواصل سياسة الضغط الأقصى على نظام إيران القمعي”، محذّرةً “الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على أنظمتهم المالية”.

والبنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترامب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عاما حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، ويوظف أكثر من 39 ألف شخص. ولديه نحو 3350 فرعا في الداخل والخارج.