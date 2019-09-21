الحصيني: بدء أول أيام «الزبرة».. جو لطيف نهارًا بارد ليلًا

توقَع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد البلاد بداية من اليوم الجمعة، تلطفًا في الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا وسط النهار.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الحصيني: اليوم الجمعة، بداية «طالع الزبرة»، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يومًا، موضحًا، أنه «في بداية (الزبرة) تتعامد الشمس على خط الاستواء، وفيه يكون فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا وسط النهار».

وأضاف الحصيني: فيه (الزبرة) يتساوى الليل والنهار، ويُرى فيه نجم سهيل بالبصر، ويستعد البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ، ويستمر فيه صرام النخيل ويكثر فيه جذاذه.. يطيب فيه أكل الرمان.. ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وتبدأ فيه هجرة القماري. والمطر في غالبه غزير -إذا شاء الله-.

وفي تغريدة أخرى، توقَع الحصيني، أن تشهد الأجواء، بداية من الجمعة، رياحًا تتراوح بين متوسطة إلى شبه قوية، على «الرياض، ونجران، وشمال وغرب الشرقية، وشرق مكة، والمدينة، وعسير، والباحة».

ولفت الحصيني، إلى أن تلك الرياح «قد تثير الأتربة»، مضيفًا: «من المتوقع أن تتعرض مكة والشمالية والمدينة إلى موجة حر، تستمر ثلاثة أيام، أما باقي المناطق فستكون الحرارة فيها حول معدلاتها السنوية».