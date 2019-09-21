مدير «صحة بيشة» يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

هنأَ مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير سعيد بن جابر القحطاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الـ«89» للمملكة.

وقال القحطاني، «إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تكرر سنويًّا؛ حيث نتابع مسيرة نهضة عملاقة لدولة في مصاف الدول المتقدمة وتتميز على دول كثيرة بقيمها الدينية وثرائها وحمايتها لعقيدة الإسلام وتبنيها لشريعته منهجًا، وأسلوب حياة».

وتابع مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، «لقد أولت المملكة الحرمين الشريفين جُلَّ اهتمامها وبذلت كل غالٍ في سبيل إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والمعتمرين»، مشيرًا إلى دور المملكة في مجال التعليم؛ حيث دأبت منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – على الاهتمام بالعلم والآداب والثقافة، وتشييد المدارس والمعاهد والجامعات ودور العلم.

واستكمل القحطاني، «إن اليوم الوطني فرصة ثمينة لغرس معاني الوفاء للأبطال الذين صنعوا المجد لهذه الأمة، في نفوس النشء ليشعر بالفخر والعزة بتلك المبادئ والمعاني التي قامت عليها البلاد، فضلًا عن تعميق الحس الوطني والانتماء في نفوس الشباب حتى يستمر عطاء الغرس المبارك».

وأشار القحطاني، إلى أن المملكة حققت سبقًا في المجالات كافة، وتحديدًا المجال الصحي؛ حيث النهضة الكبرى والصروح الطبية المنتشرة في أرجاء البلاد شاهدة على ذلك؛ فأصبحت الخدمات الصحية سهلة المنال؛ لقربها من متلقي الخدمة، التي كانت تتطلب سفرًا شاقًّا، بينما في العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ينعم مواطنو هذا البلد المعطاء بخدمات صحية بأفضل المعايير الطبية العالمية، وبمتابعة مستمرة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.