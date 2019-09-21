سفارة السعودية بفرنسا توصي المواطنين بتجنُّب الذهاب لمناطق المظاهرات في باريس

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا، (الجمعة) المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنّب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس.
جاء ذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة يوم غدٍ السبت.
كما دعت سفارة المملكة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324- 0033626238195
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بفرنسا توصي المواطنين بتجنُّب الذهاب لمناطق المظاهرات في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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