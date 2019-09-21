اعتماد ترسية وتنفيذ 75 حديقة في المدينة

يأتي ذلك ضمن خطة أمانة منطقة المدينة المنورة للتوسع في إنشاء الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء وتهيئة مناطق لألعاب الأطفال.
وتأتي هذه الحدائق والمسطحات الخضراء ضمن مشاريع «مبادرة الآنسنة» في المدن السعودية المنبثقة عن مشاريع مبادرات التحول الوطني 2020.
يذكر أن مبادرة «أنسنة المدن» تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة، حيث استحدثت الوزارة ضمن المبادرة 20 مليون متر مربع من المتنزهات والحدائق والأماكن العامة بكافة المدن بالمملكة لتبلغ مساحة الحدائق العامة والمتنزهات الإجمالية أكثر من 104 ملايين متر مربع، كما طورت 21 كيلومترا من الواجهات البحرية خلال السنوات الثلاث الماضية.
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