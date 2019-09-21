خطبة المسجد الحرام: المؤمن الصادق لا يرضى أن تمس بلاد الحرمين

نعمة كبرى
أكد فضيلته أن الأمن مطلب في حياة الإنسان إذ هو بطبعه ينشد الأمن وما يبعده عن المخاطر والمخاوف، ولأهميته وعظيم مكانته دعا الخليل إبراهيم عليه السلام لأهل مكة قال (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر)، فقدم طلب الأمن على طلب الرزق لأن الأمن ضرورة.
وعد
أوضح الشيخ غزاوي أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن يجعل لهم بدلا من الخوف الذى يعيشون فيه أمنا واطمئنانا وراحة في البال وهدوءا في الحال إذا عبدوه وحده، واستقاموا على طاعته، ولم يشركوا معه شيئا، وبين أن الأمن هو الهدف النبيل الذي تنشُدُه المجتمعات، وتتسابق إلى تحقيقه الشعوبُ، وإذا اختلَّ الأمن وزُعزِعت أركانُه واختُرِق سياجُه، فلا تسأل عن الآثار الوخيمة التي تحدث نتيجة ذلك.
ترويع
لفت غزاوي إلى أن ترويع المسلمين والإخلال بأمنهم وتهديد مصالحهم الاقتصادية من أعظم الفساد في الأرض، موضحاً أن الاعتداء الآثم الجسيم الذي وقع على المنشأتين النفطيتين لهو ضرب من ضروب الفساد في الأرض وانتهاك صارخ للحرمات، وتعظم شناعة هذا المنكر العظيم والجرم القبيح والجناية الفظيعة بكونه ظلما عظيما في شهر الله المحرم المعظم أحد الأشهر الحرم.
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