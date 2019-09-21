محافظ المجاردة يقف على حالة مسنة ثربان

وقال ابن دلبوح عند لقائه المسنة «ولاة الأمر حريصون كل الحرص على كل ما فيه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له»، وأضاف «واجبنا يتمثل في متابعتكم بتوجيه ولاة الأمر، ولن ندخر أي جهد لمساعدتك، وتوفير سبل الراحة من مسكن وغيره، وسوف نتابع حالتك بشكل دائم ومستمر».
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