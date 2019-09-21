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محافظ المجاردة يقف على حالة مسنة ثربان

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بتوجيهِ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وقف محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، على وضع حالة مسنة مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة، التي ظهرت بمقطع فيديو متداول تعاني شظف العيش في مركز أحد ثربان وتسكن خيمة، حيث استدعى المحافظ، وكيل رئيس مركز أحد ثربان، ورئيس جمعية البر الخيرية بأحد ثربان، ومدير المركز الصحي، وفريقا طبيا، وعددا من أقارب المسنة، ووجه بإجراء كشف طبي للمسنة للاطمئنان على صحتها، ووجه مدير المركز الصحي بإدراجها ضمن الطب المنزلي، ووجه رئيس الجمعية بمساعدة عاجلة لها والوقوف على حالتها بشكل دائم ومد يد المساعدة لها.

وقال ابن دلبوح عند لقائه المسنة «ولاة الأمر حريصون كل الحرص على كل ما فيه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له»، وأضاف «واجبنا يتمثل في متابعتكم بتوجيه ولاة الأمر، ولن ندخر أي جهد لمساعدتك، وتوفير سبل الراحة من مسكن وغيره، وسوف نتابع حالتك بشكل دائم ومستمر».


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