وقال: «إنه بدعم مستمر من قبل وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، فإن جاهزية واحترافية أجهزة الأمن الصناعي في المرافق الحيوية، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه المنظومة منذ 44 عاماً.
وشدد العميد الهبدان على أن نسبة التزام المرافق الحيوية بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات السلامة والوقاية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة، متقدمة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر الهبدان: نفخر بسرعة الاستجابة من رجال الأمن الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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