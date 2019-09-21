الصحة: إيقاف مشروع مستشفى مرات لإعادة تقييمه

طالب عدد من أهالي محافظة مرات التابعة لمنطقة الرياض بفتح تحقيق حول إعادة تقييم مشروع تطوير مستشفى المحافظة، وذلك بالرغم من ترسية المشروع على إحدى الشركات بمبلغ 30 مليون ريال وبسعة 50 سريرا.

ترسية المشروع

أبدى المواطن عبدالعزيز الجبري استغرابه من تأخير تنفيذ المشروع بالرغم من ترسيته على شركة خضوب للتجارة، وقال إن «المحافظة حظيت بزيارة تفقدية من أمير الرياض عام 1438 الذي وقف على المستشفى برفقة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، وصدر توجيه بإعادة تطويره»، مشيرا إلى أن صحة الرياض رفعت خطابا للوزارة برقم 1064179 في 1438 بإنشاء مبنى بدلا من القديم بمبلغ 30 مليون ريال بسعة 50 سريرا وتمت ترسيته على مقاول، مشيرا إلى أن عدد سكان المحافظة وصل إلى 30 ألف نسمة تقريباً، متسائلا عن أسباب إعادة التقييم ومن المتسبب في ذلك وما معاييره واعتباراته؟.

تحقيق من نزاهة

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المواطن محمد الدعيج، طالب نزاهة بفتح تحقيق حول الموضوع، وقال «نطالب نزاهة بفتح تحقيق حول الموضوع، لإنهاء معاناة المواطنين والمرضى ورفع الضرر عنهم»، مشيرا إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ حوالي 81 ألف مراجع حسب آخر إحصائية منشورة من صحة الرياض عام 2017.

إعادة التقييم

تواصلت «دوت الخليج» مع وزارة الصحة، وبسؤالها عن أسباب البدء في تنفيذه مشروع تطوير مستشفى محافظة مرات بالرغم من ترسيته، حيث أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بالوزارة، أن المشروع ضمن المشاريع التي أُعيد تقييمها ودراستها للخروج بأفضل تصور لنطاقات الخدمات والأولويات التي تواكب الخطط الإستراتيجية والأهداف المرسومة ضمن برامج التحول الصحي الوطني.