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إغلاق 20 محلا مشوها بصريا بالدرب

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ضبطت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان في جولة ميدانية لقسم إدارة الخدمات، مخالفات لبيع الفخاريات، وذلك لوجود تشوه بصري، وعدم تطبيق الاشتراطات البلدية. وأسفرت حملة البلدية عن إغلاق 20 محلا مخالفا، وتطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأوضحت بلدية الدرب أنه بناء على توجيهات رئيس البلدية المهندس محمد خرمي، واصلت إدارة الخدمات جهودها الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، مشيرة إلى أنه تم ضبط 20 محلا لبيع الفخاريات ومصادرة 70 كجم من السمك مجهول المصدر إضافة إلى لحم كباب معد من اليوم السابق وإغلاق 3 مطاعم ومخبز مخالف، مضيفة أن أبرز المخالفات تتمثل في وجود تشوه بصري وعدم تطبيق الاشتراطات البلدية وتدني مستوى النظافة وعدم وجود التراخيص، مؤكدة أنه سيتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.


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