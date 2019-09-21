إغلاق 20 محلا مشوها بصريا بالدرب

وأوضحت بلدية الدرب أنه بناء على توجيهات رئيس البلدية المهندس محمد خرمي، واصلت إدارة الخدمات جهودها الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، مشيرة إلى أنه تم ضبط 20 محلا لبيع الفخاريات ومصادرة 70 كجم من السمك مجهول المصدر إضافة إلى لحم كباب معد من اليوم السابق وإغلاق 3 مطاعم ومخبز مخالف، مضيفة أن أبرز المخالفات تتمثل في وجود تشوه بصري وعدم تطبيق الاشتراطات البلدية وتدني مستوى النظافة وعدم وجود التراخيص، مؤكدة أنه سيتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
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