صلاة الميت على الشهيد الحازمي

وعقب الصلاة، نقل محافظ صبيا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد، مشيدا بما يبذله رجال ومنسوبو القوات المسلحة من عمل بطولي هو محل فخر واعتزاز لدى جميع أبناء دوت الخليج.
فيما أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.
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