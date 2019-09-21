صلاة الميت على الشهيد الحازمي

أدى محافظ صبيا منصور الداود وجموع غفيرة من المصلين بعد صلاة الجمعة أمس، بجامع صلهبة بمحافظة صبيا، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب حسن عبدالفتاح الحازمي من منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة، نقل محافظ صبيا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد، مشيدا بما يبذله رجال ومنسوبو القوات المسلحة من عمل بطولي هو محل فخر واعتزاز لدى جميع أبناء دوت الخليج.

فيما أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.