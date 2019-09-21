المناطق تتزين حبا وانتماء للوطن

تواصلت الاستعدادات في مناطق المملكة للاحتفال باليوم الوطني الـ89، حيث أعدّت اللجان المنظمة للاحتفالات في المناطق العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

صورتا الملك وولي العهد تزينان نجران

تزينَ مبنى صحة نجران احتفاءً باليوم الوطني الـ89 بوضع صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأوضح أمين منطقة نجران حمد حسين عيبان، أن الأمانة قامت بتجميل أعمدة الإنارة في الطرقات والشوارع والساحات والميادين بالأعلام وتفعيل الشاشات الإلكترونية وجسور المشاة واللوحات الدعائية ومعرض الأمانة الدائم بتصاميم وعبارات وطنية تجسد الفخر والاعتزاز بيوم تأسيس المملكة.

6 منصات بشاشات عرض ومسارح بأبها

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير بالعيد الوطني الـ89، استعداداتها لانطلاق الفعاليات الرسمية والشعبية المقرر تنظيمها غدا الأحد، ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه بهذه المناسبة. وتنظيماً للأعداد الكبيرة من السيارات والحشود الجماهيرية المتوقع حضورها لمكان الاحتفال على امتداد 4 كيلومترات في الطريق ما بين جامع الملك فيصل وحديقة أبوخيال من الجهة الغربية من الحزام الدائري، حددت اللجنة عدداً من محطات وصول ومغادرة السيارات والحافلات.

يذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، إضافة إلى المسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية، وستقام احتفالية خاصة بأسر أبطال الحد الجنوبي بهدف تعزيز قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا البواسل بين كافة أبناء دوت الخليج.

جازان تكتسي الأخضر

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فيما اكتست محافظات منطقة جازان باللون الأخضر احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، تسابقت البلديات والجهات الحكومية في إنهاء العمل على تجهيز مواقع وبرامج الاحتفالات، واشتملت أبرز الاستعدادات على رفع شعارات المملكة بالميادين والطرق، وأنهت 7 جهات من إدارات وعمادات الجامعة جاهزيتها لتنظيم الحدث الوطني، ويعود الفنان الكبير محمد عبده إلى جازان للمشاركة بالاحتفالات الوطنية إلى جانب الفنانة أنغام والفنان تركي، وذلك في الاحتفال الذي سيقام بمركز الملك فهد الثقافي. وفي أبوعريش، اعتمد محافظ أبوعريش محمد هادي الشمراني، خطط احتفال الأهالي باليوم الوطني الذي سيقام الجمعة المقبل على ملعب الأمير محمد بن ناصر التعليمي، موضحا أنه تم اعتماد فعاليات متنوعة تتناسب مع هذه الاحتفالية الغالية.

ماراثون رياضي وعروض بالقنفذة

أكملت محافظة القنفذة وكافة البلديات والأجهزة الحكومية والجهات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص استعداداتها لانطلاقة برامج وفعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89، وتتضمن احتفالات أهالي القنفذة ومراكزها المختلفة العديد من الفعاليات والبرامج منها: ماراثون رياضي ومباريات ودية ومرسم وطني ومسابقات أطفال وفقرات إنشادية وعروض الدمى ومسارح وغيرها من الفعاليات الموجهة للأطفال والشباب والعائلات وكبار السن.

# أنا_أحب_السعودية

اختار جمرك الخفجي الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 واستقبال زوار المملكة بأيقونة وطنية مضيئة حملت شعار #أنا_أحب_السعودية، وتوشحت الكبائن والمباني باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني، حيث بين مدير جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري، أنه تم دعم قسم الركاب بعددٍ من الموظفين للمساندة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الأمور التقنية تتم متابعتها يومياً بالأنظمة الآلية وأجهزة الأشعة لضمان تسهيل عبور المركبات.