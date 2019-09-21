جائزة المملكة للإدارة البيئية لـ17 مرشحا من 13 دولة

تستضيف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بمقرها بالرباط في يومي 2 و3 أكتوبر المقبل أعمال الدورة الـ8 للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، الذي سينعقد برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحت شعار «دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة».وتشرف منظمة الإيسيسكو على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية . ويشارك في المؤتمر وزراء البيئة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

جائزة

أوضح بيان للإيسيسكو أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستشهد تسليم جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي «دورة 2018 - 2019» للفائزين بها الذين يبلغ عددهم 17 مرشحا من 13 دولة إسلامية، موزعين على فروع الجائزة الخمسة التي تشمل مجالات أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.

جدول

كما سيناقش المؤتمر مشروع إنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع إستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، ومشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وسيتم خلال المؤتمر انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، وتحديد مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر وزمانها.

بنود المؤتمر

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- مناقشة مشروع إنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي لأجل التنمية المستدامة

- مشروع إستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة في العالم الإسلامي

- مشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة

- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة

- تحديد مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر وزمانها