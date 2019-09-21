تعطل النظام يعلق التأشيرات الفرنسية

علقت السفارة الفرنسية في السعودية إصدار التأشيرات للسعوديين لأجل غير مسمى في بيان عاجل، حيث بررت في البيان أن الأسباب غير متوقعة، وأن سفارة فرنسا حالياً تقوم بعمل قسم للطوارئ لكنه لا يضمن صدور التأشيرات للمتقدمين بالإجراءات مسبقاً، مطالبةً المسافرين إلى فرنسا بتأجيل رحلاتهم.

حريق داخل السفارة

علمت «دوت الخليج» أن السفارة الفرنسية بالرياض أوقفت إنهاء معاملات التأشيرات للسعوديين منذ أسبوع بسبب تعطل النظام جراء حريق داخل السفارة الفرنسية بالرياض، لتصدر بعد تعليق التأشيرات بأسبوع بيان عاجل موجه إلى مركز التأشيرات الموحد بتعليق إصدار التأشيرات لأسباب غير متوقعة وتشكيل قسم للطوارئ.

وأضاف مصدر أن تعليق التأشيرات تسبب بخسائر مالية للمسافرين رغم مطالباتهم بتعويضات إلى أن السفارة رفضت تقديم أي تعويض للأضرار التي لحقت بالمسافرين، رغم عدم تنبيه موقع السفارة الفرنسية عن وجود أي خلل، حيث إن المسافرين ما زالوا مستمرين في طلب التأشيرات وأخذ مواعيد السفر دون أي تنبيه بذلك، مؤكدا أن السفارة اكتفت بإرسال تنبيه إلى مركز التأشيرات الموحد بعدم استقبال طلبات التأشيرات إلى في الحالات الطارئة بعد مرور أكثر من أسبوع على التعليق.

وبين المصدر أن مركز التأشيرات الموحد لم يقم بإشعار المسافرين، إضافة إلى استمرارهم في استقبال طلبات التأشيرات إلى منتصف الشهر الحالي ليقوموا بإرسال إشعارات التنبيه بعد تزايد الاستياء والمطالبات بتعويض خسائر الحجوزات.

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عطل في النظام

قالت إحدى المتضررات من تعليق التأشيرات لـ«دوت الخليج» إن «العديد من المسافرين قاموا بدفع رسوم خدمة VIP للتأشيرات من أجل الحصول عليها في غضون 3 أيام إضافة إلى ضعف تجاوب المسؤولين بالسفارة أو القسم القنصلي أو قسم التأشيرات منذ أسبوعين»، موضحة أنها قامت بالذهاب إلى السفارة في الرياض للتأكد من أسباب التأخر ليطلعها أحد الموظفين أن هناك عطلاً في النظام بسبب حريق داخل السفارة.

وأضافت أن مركز التأشيرات الموحد والسفارة الفرنسية وقعتا في خطأ فادح بسبب ضعف التواصل والاستمرار في استقبال طلبات التأشيرات رغم تعليق صدورها إلى للحالات الطارئة إضافة إلى عدم تقديم أي ضمانات للمتقدمين، مشيرة إلى أن هناك تكدساً في التأشيرات منذ أسبوع، وأن السفارة تأخرت في إنهاء الأزمة، وأن عدم توضيح الإشكالية للمسافرين زادَ من حدة الاستياء لدى المسافرين، كما أن السفارة لم تبدِ أي موقف رسمي من خلال منصاتها الرسمية خاصة أن هناك العديد من المسافرين الملتزمين بمواعيد طبية للعلاج في فرنسا.