اليوم الوطني / جلسات حوارية بملتقى غرفة جازان لريادة الأعمال



جيزان 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تواصلت اليوم فعاليات ملتقى غرفة جازان لريادة الأعمال " وطن مزدهر 89 " ، ضمن برامجها المصاحبة لفعاليات اليوم الوطني الـ 89 ، بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري .

وشهد اليوم الثاني للملتقى جلستي حوار الأولى بعنوان " رؤية 2030 والشباب .. في ظل الاقتصاد المزدهر " ، والثانية بعنوان " الفرص والإمكانات بوطن مزدهر ما قبل التحول 2020 " ، حيث قدم المشاركون والمشاركات طرحًا متخصصًا عن الرؤية الوطنية ، ودور الشباب في تحقيق الأهداف التنموية ، إلى جانب استعراض الدور الريادي الذي يقوم مجلس شباب منطقة جازان في حفز الشباب بالمنطقة وتطوير أدوارهم .

وقدم المشاركون وصفات محفزة لتشجيع الشباب نحو ريادة الأعمال وتطوير الإنتاجية من خلال التدريب والتأهيل واقتحام سوق العمل بكل شجاعة .

وشملت كذلك محورًا متخصصًا عن استثمار الإعلام الرقمي من خلال المحتوى المتميز في تحقيق النمو للمؤسسات والشركات ، فضلا عن تشجيع الشباب واستثمار قدراتهم ، وكذلك دور الإعلام وتقنياته الحديثة وأهمية توظيفها واستثمارها .

واستعرضت جلستا الحوار أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال ريادة الأعمال ، فضلا عن تقديم نماذج ريادية مبتكرة ، وصولًا إلى توصيات للشباب والفتيات وتحفيزهم لتحقيق الأهداف التنموية للرؤية الوطنية .

واستمر لليوم الثاني عبر الملتقى تقديم استشارات مختلفة للشباب والفتيات في مجالات التمويل للمشاريع ، والإرشادات المهنية ومستقبل ريادة الأعمال ، والتسويق الرقمي للمشاريع الناشئة ، والابتكار وريادة الأعمال ، وكيفية الحصول على دعم مالي للمشاريع ، فيما تختتم برامج الملتقى غدًا حيث يتضمن اليوم الأخير جلسة حوارية بعنوان " الإعلام وريادة الأعمال " .

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